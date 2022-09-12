Новосибирск, 12 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области летом 2022 года работал 61 загородный лагерь и 957 лагерей с дневным пребыванием. В детских лагерях отдохнули 117 тысяч детей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

40.mchs.gov.ru В детском оздоровительном лагере

«В этом году был реализован второй этап программы детского туристического кешбэка. Участие в ней приняли все 100% лагерей региона − это 56 стационарных и пять палаточных лагерей, − прокомментировала министр труда и социального развития области Елена Бахарева. − Было приобретено более 7000 путевок. Общая сумма кешбэка составила около 99 млн рублей».

Отметим, что Новосибирская область получила в качестве трансферта из федерального бюджета за высокие результаты в решении социальных задач около 670 млн рублей. Эти дополнительные средства губернатор региона Андрей Травников предложил направить на подготовку детских оздоровительных лагерей к новому сезону и поддержку семей с детьми.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов попросил главу правительства России Михаила Мишустина выделить средства на программу детского туристического кешбэка в период со 2 по 8 января 2023 года.

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