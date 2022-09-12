Таллин, 12 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Утром 12 сентября в Тарту (юго-восточная Эстония, второй по населению и значению город страны) приступили к переносу останков в главном мемориальном комплексе советских воинов, расположенном в парке Раади.

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Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR. Для жителей Тарту мемориальный комплекс в Раади имеет такое же значение, как памятник «Бронзовый солдат» для таллинцев или памятник-монумент Т-34 для жителей Нарвы.

Отмечается, что началу работ предшествовала молитва, которую провели пробст Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии Антс Тооминг и священник Эстонской апостольской православной церкви Вадим Ребасе. Представителя Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (второй по значимости конфессии страны) на церемонии не было. С чем это связано, не сообщается.

Согласно решению городских властей, бронзовая скульптура мемориального комплекса будет перемещена в Тартуский городской музей.

Во вторник, 13 сентября, археологи Эстонского военного музея приступят к извлечению останков советских солдат и офицеров, похороненных рядом с памятником. В парке похоронены около 250 человек, погибших в 1944 году при освобождении южной Эстонии от немецко-фашистских войск, а также часть жертв из числа мирных жителей, которые были расстреляны нацистами и их прислужниками в годы немецкой оккупации.

Отмечается, что останки будут перезахоронены на кладбище. На время работ полиция ввела в окрестностях памятника запрет на пребывание и любые мероприятия.