Донецк, 12 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Город Ясиноватая и населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны вооружёнными бандеровскими формированиями. Об этом 12 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:05 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 11:15 ВСУ выпустили ещё пять снарядов калибра 152 мм по Зайцево.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на харьковском направлении численность наступавших киевских боевиков была больше примерно в 8 раз, по сравнению с обороняющимися, войска отвели для сохранения личного состава.