Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Киевские войска предприняли контрнаступление на фоне поддержки со стороны США и Великобритании. Они пользовались данными разведок этих стран, заявил председатель комитета Сената США по разведке Марк Уорнер в интервью телеканалу CNN.

Войска Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам сенатора, продвижение киевских боевиков — отчасти результат «колоссальной поддержки со стороны США» и союзников Вашингтона по НАТО. Кроме того, американское разведсообщество поработало и с киевскими силами, и со своими «друзьями», в числе которых британцы.

Американские и британские разведагентства «держат в напряжении» российские войска, добавил Уорнер.

Как сообщало ИА REGNUM, американская разведка предоставляет Киеву информацию для планирования наступления, в том числе для боевых действий на Харьковском направлении. Об этом рассказали источники The New York Times.

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