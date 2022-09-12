Москва, 12 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Минобороны от российских бойцов, возвращающихся с территории б. УССР, требует либо форму, либо 186 тыс. рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов в ходе пресс-конференции в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Те, кому положено возвращаться, — возвращаются, они свою форму оставляют бойцам своим. Приезжают, простите, в тренировочном костюме, а бумажка из Министерства обороны, будь добр: либо верни, либо 186 тыс. заплати. Ребята, вы чего вообще? Стыдоба! Стыдоба!» — возмущен Миронов.

Специальная военная операция на территории бывшей УССР началась 24 февраля 2022 года.