Ижевск, 12 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил жителей республики за поддержку на выборах руководителя региона, которые проходили 9–11 сентября. Видеозапись обращения он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Udmurt.ru Александр Бречалов

«Огромное спасибо за поддержку, за то доверие, которые вы мне оказали. Продолжаем работать. У нас очень много дел, очень много планов», — сказал Бречалов, пожелав всем отличного дня.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах главы Удмуртии действующий руководитель региона Александр Бречалов набирает 64,37% голосов. Его поддержали 298 822 человека.

Руководитель фракции КПРФ в гордуме Ижевска Александр Сыров набирает 19,79% (91 786 граждан), главу фракции ЛДПР в Госсовете Удмуртии Тимура Ягафарова поддержали 9,79% избирателей (45 436 человек), депутат Госдумы Вадим Белоусов от «Справедливой России — За правду» набирает 3,31% голосов (15 352 избирателя) от общего числа пришедших на участки избирателей.

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