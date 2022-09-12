Калуга, , 11:51 — REGNUM Более 2 миллионов 700 тысяч рублей лишилась жительница Калужской области в результате телефонного общения с незнакомыми ей людьми, сообщили 12 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Жительница Калужской области поверила телефонным мошенникам и осталась без денег 40. мфд. рф

Со слов потерпевшей, ей на телефон поступил звонок от незнакомца, который представился менеджером и предложил стать участником торгов на бирже посредством инвестирования денежных средств в ценные бумаги и валюту. Собеседник убедил доверчивую женщину взять ряд кредитов и перевести эти деньги на озвученные им счета. В дальнейшем калужанка предприняла попытку вывести свои средства в сумме более 500 тысяч рублей из оборота, но общение с представителем сомнительной биржи не увенчалось успехов. Поняв, что под видом менеджера действовал мошенник, потерпевшая решила обратиться к услугам специалиста по возврату денежных средств. Выбрав в сети Интернет подходящее объявление, женщина связалась с юристом и озвучила ему свою проблему. Тот сообщил, что её не обманули. Деньги клиентки он, якобы, нашел. Они находятся на счете в одном из зарубежных банков. Но счёт заблокирован и для его разблокировки необходимо внести некую страховую сумму. Следуя инструкциям, гражданка перечислила на озвученные ей счета около миллиона рублей. Однако от юриста поступила новая информация — денежные средства арестованы и для снятия ареста необходима дополнительная сумма, приблизительно равная предыдущей. Женщина и нам этот раз согласилась выполнить рекомендации телефонного собеседника, но в итоге возврат денег так и не состоялся.

Впрочем, на этом общение с мошенниками не закончилось. Вскоре жительнице Калужской области стали поступать сообщения от «работников» налоговой службы с требованием оплатить налог в размере одного миллиона рублей. Завершилась череда событий звонком мужчины, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец проинформировал женщину, что в отношении неё за соучастие в мошенничестве возбуждено уголовное дело и за услугу по освобождению собеседницы от уголовной ответственности попросил ещё один миллион рублей. После этого разговора потерпевшая решила лично обратиться в территориальный орган внутренних дел за разъяснениями, где и узнала, что до этого момента её общение происходило с мошенниками, разыгравшими криминальный спектакль.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности.

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