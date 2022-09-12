Екатеринбург,
12 сентября 2022, 12:52 — REGNUM В Екатеринбурге футбольная команда «Урал» обыграла гостей из Москвы. «Торпедо» уступило уральцам со счётом 2:0.
Игра прошла на «Екатеринбург — Арене» 11 сентября. Подробности — в фоторепортаже.
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM