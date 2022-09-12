Иркутск, , 11:31 — REGNUM Пожалуй, самым важным итогом выборов в Иркутской области, составлявшихся 11 сентября 2022 года, стало перетекание сторонников оппозиционных партий в пользу «Единой России». Тренд этот общероссийский, но связан в том числе и с местной, иркутской региональной спецификой, пишет 12 сентября телеграм-канал «Иркутск политический». По мнению авторов, большую роль здесь сыграла открытая политика губернатора региона Игоря Кобзева:

Выборы Georg Pik

«База изменений политических предпочтений избирателей — это сплочение общества вокруг политики президента и «Единой России», которая на сегодняшний день играет ведущую роль во всех политических, общественных, экономических аспектах жизни государства.

А вот если говорить про нашу местную специфику, то она касается той позиции, которую занимает губернатор региона Игорь Кобзев в вопросах взаимоотношений с муниципальными властями территорий. Кобзев подошел к процессу организации выборов глав муниципалитетов и депутатов с позиции максимальной открытости выборных процессов. Всем партиям был обеспечен равный доступ ко всем избирательным правам.

Выборы прошли честно, областная власть не выступала в роли надзирателя и корректирующей административной силы. Позиция Кобзева — выборы должны проходить без скандалов, чёрных технологий, манипуляций. День голосования прошел спокойно. Никаких инцидентов и жалоб на грубые нарушения.

Высокий результат «Единой России» — результат эффективной кадровой политики секретаря ИРО «ЕР» Игоря Кобзева. Он лично курировал вопросы работы с кандидатами. Он сделал ставку на ресурсных, эффективных политиков, которые ранее имели опыт управленческой работы в органах власти или на предприятиях. В итоге Кобзев смог получить эффективную команду мэров, работающих на земле, как и он, способных открыто общаться с избирателями. Эдаких не кабинетных бюрократов, а глав, находящихся в постоянном диалоге с населением. Как итог — Кобзев смог закрыть все избирательные округа и одержать уверенную победу на 82% территорий».

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области в Единый день голосования 11 сентября были избраны мэры семи городов и районов, главы 216 поселений. Всего мэрами и главами от «Единой России» избраны 164 человека, от КПРФ — девять, «Справедливой России — За правду» — шесть, ЛДПР — пять, от «Новых людей» и Казачьей партии Российской Федерации — по одному. Самовыдвиженцы одержали победу в 37 кампаниях.

Ранее Игорь Кобзев поздравил всех членов участковых избирательных комиссий, наблюдателей от кандидатов, партий и Общественной палаты, которые обеспечивали порядок и соблюдение закона во время процедуры голосования.

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