София, 12 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Десятки тысяч работников агропромышленных предприятий и частных фермерских хозяйств Болгарии объявили о намерении провести ряд общенациональных акций против ввоза на болгарскую территорию зерна с бывшей УССР. Об этом 12 сентября сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, акция организована болгарским Независимым профсоюзом аграриев. Как утверждают активисты, из-за политики правительства Болгарии, направленной на осуществление необлагаемой налогом программы импорта и транзита продовольствия с б. УССР, болгарские аграрии терпят миллионные убытки.

Массовые мероприятия запланированы в Софии, Бургасе, Варне, Добриче и других крупных городах по всей стране. По предварительным данным, основные демонстрации состоятся 14 — 15 сентября текущего года.

Напомним, ранее действующий болгарский кабмин объявил о намерении «открыть границы» для импорта и транзита десятков наименований сельхозпродукции с б. УССР.