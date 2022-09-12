* запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 11:30 — REGNUM В афганской провинции Панджшер два смертника «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были идентифицированы и убиты силами Фронта сопротивления Афганистана, прежде чем достигли своей цели. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Террористы Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно источникам, инцидент произошёл около 15:00 11 сентября в районе Поджава уезда Дара.

По данным собеседников, двое смертников, которые планировали привести в действие взрывное устройство среди людей Фронта сопротивления под предлогом сдачи в плен, были расстреляны бойцами фронта, не успев реализовать свой умысел.

Источники также добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют мирное население в качестве живого щита против сил Фронта сопротивления и силой гонят местных жителей в горы. Также радикалы заставляют местных жителей спускать с места боёв в горах тела своих погибших боевиков.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили по поводу этих утверждений.

Напомним, с 10 сентября в нескольких районах Панджшера продолжаются боестолкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления. В результате этих столкновений радикалы понесли тяжёлые потери.