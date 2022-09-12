Челябинск, 12 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Челябинской области 9–11 сентября проголосовал 61 621 избиратель. Об этом сообщает региональный избирком.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Явка составила 32,63%. При этом на довыборах в Заксобрание на участки пришли 38,22%.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» получила по итогам выборов 207 мандатов. Самовыдвиженцы семь, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — пять, а ЛДПР — два.