Москва, 12 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. На поддержку инвестиционных проектов в Калининградской области, которая столкнулась с ограничениями по транзиту со стороны недружественных стран, правительством России будет выделено 5,5 млрд рублей. Об этом 12 сентября рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Отдельную помощь окажем Калининградской области. Из-за действий недружественных государств регион столкнулся с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов. На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в этой области выделим 5,5 млрд рублей», — сказал он.

Также Мишустин отметил, что все необходимые для этого распоряжения подготовят в течение ближайшего времени и добавил, что в правительстве рассчитывают на то, что такие решения будут способствовать увеличению технологических возможностей России и поддержат занятость.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября депутат Госдумы Андрей Колесник («Единая Россия») заявил, что ущерб Калининградской области от действий Литвы на фоне антироссийских санкций составил примерно 1 млрд долларов США.