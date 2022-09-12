Краснодар, 12 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края на 12,13 и 14 сентября, сообщил региональный оперативный штаб.

65.mchs.gov.ru Ливень

По информации ГУ МЧС по краю, на территории региона в ближайшие трое суток прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра 20 м/с.

На участке Анапа-Магри существует опасность формирования смерчей над морем.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение из-за непогоды на 12 и 13 сентября объявили на территории соседнего Крыма.