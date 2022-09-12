Пенза, , 11:27 — REGNUM С 13 по 16 сентября в Пензенской области ожидаются дожди различной интенсивности. Температура воздуха будет в пределах климатической нормы, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Осень © ИА REGNUM

На погоду в Пензенской области в начале недели окажут влияние атмосферные фронты южного циклона. В регион с юга начнет поступать теплый воздух.

По прогнозам синоптиков, ожидается юго-восточный ветер с переходом на южный, 8-14 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит не выше +11 градусов, днем потеплеет до +17 °C. Пройдут небольшие дожди, местами умеренные.

Ранее ИА REGNUM сообщало, до 13 сентября в восточной части Пензенской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

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