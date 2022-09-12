Ярославль, , 12:26 — REGNUM По результатам экспертизы департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области не согласовал «Ярославльводоканалу» изъятие части Павловской рощи. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Павловская роща

В прошлом году Роспотребнадзор потребовал создать санитарную зону для водозабора Северной водопроводной станции, огородив забором около 15 тысяч квадратных метров Павловской рощи. Это решение было поддержано судом. Однако в ходе общественных обсуждений, горожане выступили против установки глухого бетонного забора. Ярославцы предложили сместить водозабор Северной водопроводной станции ниже по течению или перенести его на левый берег Волги.

В июне в правительство Ярославской области поступил пакет документов от «Ярославльводоканала» для проведения экологической экспертизы. По её итогу вынесено отрицательное решение.

«Фактически по результатам анализа документации речь идёт не об ограниченной хозяйственной деятельности, а о полном изъятии участка из состава особо охраняемой природной территории, что, несомненно, нанесёт значительный ущерб функционированию памятника природы. Перекрытие дорожек, по которым осуществляется организованное передвижение населения на территории парка, несомненно, приведёт к протаптыванию альтернативных путей передвижения и, как следствие, к резкому усилению антропогенной нагрузки на почвенный покров территории. Таким образом, представленная на государственную экологическую экспертизу документация не соответствует природоохранному законодательству Российской Федерации и Ярославской области», — отмечают в департаменте охраны окружающей среды правительства Ярославской области.

В связи с этим экспертная комиссия не рекомендовала правительству Ярославской области принимать постановление «О выделении в памятнике природы «Павловский парк на берегу р. Волги» зоны ограниченного хозяйственного использования.

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