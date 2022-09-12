«Ярославльводоканалу» отказали в изъятии части Павловской рощи
Ярославль, 12 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. По результатам экспертизы департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области не согласовал «Ярославльводоканалу» изъятие части Павловской рощи. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».
В прошлом году Роспотребнадзор потребовал создать санитарную зону для водозабора Северной водопроводной станции, огородив забором около 15 тысяч квадратных метров Павловской рощи. Это решение было поддержано судом. Однако в ходе общественных обсуждений, горожане выступили против установки глухого бетонного забора. Ярославцы предложили сместить водозабор Северной водопроводной станции ниже по течению или перенести его на левый берег Волги.
В июне в правительство Ярославской области поступил пакет документов от «Ярославльводоканала» для проведения экологической экспертизы. По её итогу вынесено отрицательное решение.
В связи с этим экспертная комиссия не рекомендовала правительству Ярославской области принимать постановление «О выделении в памятнике природы «Павловский парк на берегу р. Волги» зоны ограниченного хозяйственного использования.