Уфа, , 11:27 — REGNUM Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе по объему платных услуг населения в сфере туризма. Об этом 12 сентября сообщил министр предпринимательства и туризма региона Рустем Афзалов на совещании правительства региона в центре управления республикой.

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Он сообщил, что по результатам семи месяцев 2022 года туристический поток в Башкирию составил 1,1 млн турпоездок, это на 2,5% больше среднего показателя по регионам России.

Афзалов сообщил, что по этому показателю Башкирия находится на четвертом месте среди регионов Приволжского федерального округа.

Министр также отметил, что Башкирия находится на втором месте в Приволжском федеральном округе по количеству туристов, которые были размещены в коллективных средствах размещения (547,8 тысяч человек) и объему платных услуг в сфере туризма (6,7 млрд рублей, что на 22% больше, чем за семь месяцев прошлого года).