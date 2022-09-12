Новосибирск, , 11:26 — REGNUM В Новосибирской области выборы прошли спокойно на высоком организационном уровне. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Выборы © ИА REGNUM

«Все прошло чётко, организованно, без сбоев, — прокомментировал губернатор региона Андрей Травников. — Я наблюдал за ситуацией, нарушений было крайне мало, те, которые были, исправлены по горячим следам. Выборы прошли на самом высоком уровне».

По словам председателя избирательной комиссии области Ольги Благо, «выборы прошли в достаточно спокойном режиме, серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано».

Напомним, что в Новосибирской области проходили довыборы депутатов Заксобрания по одномандатным округам №4 и №10 и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

По официальным данным, явка на избирательном округе №4 составила 39,97% (17 540 избирателей), на избирательном округе №10 — 26,27% (12 559 избирателей). На выборах в Карасуке явка составила 21,94%.