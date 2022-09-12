Липецк, 12 сентября 2022, 11:22 — REGNUM Отгрузки липецкого зерна за границу начинаются, несмотря на проблемы с экспортом, сообщил в телеграм-канале 12 сентября по итогам еженедельного совещания глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
Он подчеркнул, что сегодня вопрос цен на зерно вызывает тревогу.
Он добавил, что уборка зерновых в этом году у регионе прошла успешно, было получено более 3,5 млн тонн зерна.
Артамонов подчеркнул, что поддержка аграриев будет продолжена, региону выделено 320 млн рублей в качестве субсидии на производство и реализацию зерна, в дополнение к ранее полученным 300 млн рублей.