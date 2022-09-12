Липецк, 12 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Отгрузки липецкого зерна за границу начинаются, несмотря на проблемы с экспортом, сообщил в телеграм-канале 12 сентября по итогам еженедельного совещания глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Он подчеркнул, что сегодня вопрос цен на зерно вызывает тревогу.

«Проблема есть. В некоторых субъектах стоимость зерна обвалилась до неприемлемого уровня», — написал Артамонов.

Он добавил, что уборка зерновых в этом году у регионе прошла успешно, было получено более 3,5 млн тонн зерна.

«А вот с экспортом, как и везде в стране, пока не всё гладко, но отгрузки липецкого зерна за границу начинаются», — уточнил губернатор.

Артамонов подчеркнул, что поддержка аграриев будет продолжена, региону выделено 320 млн рублей в качестве субсидии на производство и реализацию зерна, в дополнение к ранее полученным 300 млн рублей.

«Важно, что Минсельхоз России начал закупку зерна в интервенционный фонд, а правительство продолжает снижать экспортную пошлину. Очередное снижение с 14 сентября — на 12%», — добавил Артамонов, подчеркнув, что вопрос находится на постоянном контроле.