* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 12 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. По меньшей мере семь боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в засаде собственных сил движения в уезде Хендж афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Согласно источникам, эти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попали в засаду ночью, когда намеревались атаковать позиции сил Фронта сопротивления Афганистана.

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Радикалы пока ничего не заявили об этом инциденте.

Напомним, 10 сентября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под руководством муллы Абдул Каюма Закира, командующего войсками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере и Андарабе, развернули крупномасштабную операцию против позиций Фронта сопротивления в Панджшере.

Согласно местным источникам, в ходе этой операции талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли потери и отступили из нескольких районов Панджшера.