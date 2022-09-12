Москва, , 11:20 — REGNUM В VII Восточном экономическом форуме приняли участие представители 68 стран мира, в том числе недружественные — США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Корея, Япония. Об этом на оперативном совещании председателя правительства России Михаила Мишустина с вице-премьерами 12 сентября сообщил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Восточный экономический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что всего в форуме приняли участие более 7 тыс. человек. Владивосток в дни ВЭФ посетили 15 зарубежных высокопоставленных лиц и 14 глав дипломатических корпусов.

На форуме было подписано 296 соглашений на сумму 3,272 трлн рублей.

«За год, прошедший с прошлого форума, уже шестого, построено 113 новых предприятий, создано более 24 тыс. рабочих мест, частными инвесторами проинвестировано 654 млрд. Это говорит о том, что темпы развития Дальнего Востока не снижаются», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, из всех дальневосточных регионов больше всего соглашений на прошедшем во Владивостоке VII Восточном экономическом форуме заключила Якутия. У республики также первое место по сумам предполагаемых инвестиций.