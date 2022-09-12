Волгоград, , 11:24 — REGNUM Историко-патриотический проект «Мост Памяти» представят в Волгограде 1 и 2 февраля 2023 года к юбилею победы в Сталинградской битве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября в пресс-службе администрации региона.

Праздничный фейерверк на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Все памятные места Волгограда объединят в один маршрут с общей художественно-творческой интерпретацией. Зрителям покажут уникальные архивные материалы. Главные достопримечательности города-героя станут своеобразными экранами — действия разовьются у скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, здания железнодорожного вокзала «Волгоград-1», на руинах мельницы Гергардта и на здании музея-панорамы «Сталинградская битва».

В 20:00 наступит минута молчания, и все локации объединят световыми лучами как мостом исторической памяти, на котором «встретились защитники Отечества и благодарные потомки».

Художественным руководителем проекта стал народный артист СССР Юрий Башмет.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вошёл в состав федерального оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 80-летию победы в Сталинградской битве.

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