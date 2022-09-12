Москва, , 11:17 — REGNUM Инсценировкой ФСБ России оказалось убийство заместителя главы администрации Каховского района Херсонской области Виталия Гуры, на самом деле он жив. Об этом 12 сентября рассказал сам чиновник в эфире Первого канала.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«[Киевские] СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. <…> В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», — рассказал Гура.

Также на телеканале рассказали, что убийство заместителя начальника МВД Новой Каховки Сергея Томко, о котором сообщали киевские телеканалы, также было инсценировкой спецслужб из РФ, а начатая с помощью этого ФСБ «оперативная игра» способствовала выявлению и задержанию заказчиков этих диверсий и их агентов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ФСБ России сообщили о предотвращении серии террористических актов против властей Крыма и сотрудников администрации Херсонской области, подготавливавшихся СБУ.