* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 12 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер возобновились столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно источникам, бои начались на рассвете 11 сентября в районах Абдуллахейль, Хесарак, Манджавар и Мала и продолжаются до сих пор. Собеседники издания добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали позиции сил Фронта сопротивления в разных частях Панджшера с нескольких направлений.

По словам источников, радикалы собрали в долине Абдуллахейль местных жителей разного возраста и повели их в горы, чтобы спустить вниз тела погибших боевиков. Отмечается, что только в долине Абдуллахейль было убито более 20 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их тела остались в горах.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по поводу этих заявлений.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 10 сентября начали широкомасштабную операцию по подавлению сил Фронта национального сопротивления в пяти уездах провинции Панджшер. Но похоже, что эта операция не удалась.