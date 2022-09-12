Новая Каховка, Украина, 12 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена 12 сентября в городе Новая Каховка Херсонской области. Это связано с обстрелами, сообщает пресс-служба городской администрации.

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«В Новой Каховке звучит сирена воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Это первая с начала суток воздушная тревога.

Как сообщало ИА REGNUM, Новую Каховку, рядом с которой находится Каховская ГЭС, ВСУ обстреливают почти каждый день. Система противовоздушной обороны сбивает большинство ракет.

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