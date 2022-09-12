Магнитогорск, Челябинская область, 12 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Канадский хоккеист Коди Керран присоединится к магнитогорскому «Металлургу» после 21 сентября, когда команда проведёт матчи на Дальнем Востоке. Об этом 12 сентября сообщил вице-президент клуба Сергей Ласьков.

Alexmagnitog «Арена Металлург»

«Официальное приглашение в страну мы ему оформили. Как только мы получим разрешения, визу он получит довольно быстро. Ожидаем его после нашего дальневосточного выезда», — приводит слова Ласькова ТАСС.

С 15 по 21 сентября «Металлург» сыграет по два матча в Хабаровске и Владивостоке — с «Амуром» и «Адмиралом» соответственно.

Напомним, 2 сентября «Металлург» объявил о переходе 32-летнего канадского защитника. Ранее Керран выступал в клубах Швеции, Дании и Норвегии, сезон 2021/22 сезон он заканчивал в фарм-клубе «Бостона» «Провиденсе».