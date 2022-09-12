Москва, 12 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В России может упасть качество и предложение российской продукции, поскольку ее значительная часть производилась на базе импортных комплектующих, заменить которые в короткие сроки может быть нечем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«В России можно ожидать снижения качества товаров и услуг, — сказал он. — Санкции, логистические ограничения, а также прекращение экономических отношений с рядом западных стран серьезно ограничили импорт современной высокотехнологичной продукции в Россию. Эти ограничения сложно компенсировать параллельным импортом, поставками из стран, сохранивших отношения с РФ, а также российской продукцией, поскольку в ряде случаев соответствующих аналогов, которые помогли бы заменить прекратившийся импорт, не существует. В случае же с параллельным импортом ассортимент продукции не настолько широкий, как был ранее».

Он отметил, что многие российские потребители, отдающие предпочтение определенным моделям в силу определенных потребительских свойств, включая качество продукции, могут столкнуться с дефицитом предложения соответствующей продукции.

«Может снизиться качество и предложение и российской продукции, поскольку ее значительная часть производилась на базе импортных комплектующих, заменить которые в короткие сроки может быть нечем. Кроме того, значительная часть основных средств, остающихся в распоряжении организаций сферы услуг (в том числе в авиации, на транспорте) также зависима от импортных комплектующих. Без них могут возникнуть проблемы с обслуживанием уже имеющегося парка основных средств и оборудования, что в конечном итоге может привести к снижению качества услуг, перебоям в оказании соответствующих услуг и проблемам с их предложением для потребителей», — сказал Мастеров.

По его словам, чем больше будет проходить времени после введения санкций и начала действий соответствующих логистических и технологических ограничений, тем больше вероятность возникновения соответствующих сложностей вследствие выхода из строя запчастей, проблем с обслуживанием оборудования и транспортных средств и т.д.

«Быстро компенсировать эту проблему может оказаться непросто, тем более что в последнее время в России наблюдается дефицит квалифицированных сотрудников инженерных специальностей, отвечающих современным требованиям и обладающих необходимыми компетенциями», — подытожил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ предложение и качество товаров будет снижаться, но крайне неравномерно в разных отраслях.