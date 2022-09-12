Донецк, , 11:13 — REGNUM Киевские боевики вновь обстреляли населенные пункты Минеральное и Яковлевка в Донецкой Народной Республике, сообщили 12 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09:55 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Минеральное: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм;

10:10 — н. п. Орловка — н. п. Яковлевка: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли Минеральное в 8:05 мск, выпустив три снаряда калибра 152 мм, а в 8:20 ВСУ выпустили по Яковлевке шесть снарядов калибра 152 мм.

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