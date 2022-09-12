Москва, , 11:13 — REGNUM В Москве за январь–август 2022 года построено и введено в эксплуатацию более 7,6 млн кв. метров недвижимости, сообщили 12 сентября в Стройкомплексе.

Новостройки Иван Шилов © ИА REGNUM

Более половины от общего объема ввода недвижимости составляет жилье — 4 млн кв. метров. Также за восемь месяцев в Москве построено 15 школ, 22 детских сада, девять медицинских, 14 спортивных объектов и три объекта культуры.

Таким образом, по словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, годовой план по строительству недвижимости выполнен уже на 86%.

ИА REGNUM сообщало, в промзонах Москвы с 2011 года построено и сдано в эксплуатацию 31,7 млн кв. метров недвижимости.

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