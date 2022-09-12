Санкт-Петербург, 12 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге подвели предварительные итоги голосования на дополнительных выборах депутатов муниципальных советов. Явка на них составила 9,97%, а абсолютное большинство мандатов получила «Единая Россия». Об этом сообщил 12 сентября журналистам глава Горизбиркома Максим Мейксин, передает корреспондент ИА REGNUM

t. me/izbircomspb Брифинг Горизбиркома

Подсчитано 100% избирательных бюллетеней и подведены предварительные итоги голосования на 124 избирательных участках. По словам глав избиркома, выборы прошли достаточно организованно, с минимальными замечаниями к избирательному процессу.

«Итоговая явка составила 9,97%, всего проголосовали 24 773 человека», — сообщил Мейксин.

Наивысшую явку продемонстрировали избиратели в Зеленогорске (24,51%), наименьшую — в МО «Невский округ» (6,12%).

Из 38 мандатов на дополнительных выборах муниципальных депутатов в Петербурге 34 получили выдвиженцы от партии «Единая Россия», три мандата — кандидаты от ЛДПР, и один — самовыдвиженец.