Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Режиссёр кинокомикса «Капитан Америка: Новый мировой порядок» Джулиус Она раскрыл личность главного антагониста ленты. Его слова приводит портал Comicbook.

Капитан Америка Скриншот с YouTube

«Одна из вещей, которая привлекла меня в этом проекте, заключается в том, что Лидер — это человек, который действует, полагаясь на свой интеллект, и поэтому здорово иметь в качестве противника кого-то подобного, чтобы провести Сэма через самые важные аспекты истории. Это как параноидальный триллер, приземлённое приключение, где всё воспринимается реальным и напряжённым из-за того, кем является противник», —заявил Она. Роль Лидера в картине исполнит Тим Блейк Нельсон («Невероятный Халк»).

Напомним, премьера нового «Капитана Америка» намечена на 3 мая 2024 года. Главного героя в кинокомиксе сыграет Энтони Маки («Мстители: Война бесконечности»).

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