Якутск, 12 сентября 2022, 11:25 — REGNUM За время проведения во Владивостоке ежегодного Восточного экономического форума мероприятие, которое состоялось в 2022 году, стало самым успешным для Якутии. Об этом заявил в передаче «Прямой разговор» 12 сентября глава республики Айсен Николаев.
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По словам Айсена Николаева, представители делегации республики приняли участие в 90 мероприятиях. Республика подписала 39 соглашений, результатом которых станут реальные проекты по строительству социальных объектов, жилых кварталов, объектов энергетики, Также договорённости позволят развивать промышленность и высокотехнологический потенциал республики.
Как сообщало ИА REGNUM, особое внимание Айсен Николаев ранее обращал на договорённость о развитии горнопромышленного кластера в арктической зоне Якутии. Этот проект станет драйвером для Арктики, уверен глава республики. Важным также он назвал оформление намерения возвести в Якутске адаптивный образовательный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья.