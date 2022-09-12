Якутск, 12 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. За время проведения во Владивостоке ежегодного Восточного экономического форума мероприятие, которое состоялось в 2022 году, стало самым успешным для Якутии. Об этом заявил в передаче «Прямой разговор» 12 сентября глава республики Айсен Николаев.

Якутск.рф Айсен Николаев

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«Прошедший форум был самым успешным для Якутии за все время его проведения. Подписано более 30 соглашений на сумму свыше 330 млрд. руб. Эта сумма в ближайшие годы будет вложена в экономику республики. Интерес к Якутии огромный», — сказал глава Якутии.

По словам Айсена Николаева, представители делегации республики приняли участие в 90 мероприятиях. Республика подписала 39 соглашений, результатом которых станут реальные проекты по строительству социальных объектов, жилых кварталов, объектов энергетики, Также договорённости позволят развивать промышленность и высокотехнологический потенциал республики.

Как сообщало ИА REGNUM, особое внимание Айсен Николаев ранее обращал на договорённость о развитии горнопромышленного кластера в арктической зоне Якутии. Этот проект станет драйвером для Арктики, уверен глава республики. Важным также он назвал оформление намерения возвести в Якутске адаптивный образовательный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья.