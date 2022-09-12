Москва, , 11:11 — REGNUM Выбирая экономический рост при растущей, но сравнительно низкой по мировым меркам и общепринятым нормативам экономической теории инфляции, банк Японии жертвует курсом национальной валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Снижение валютного курса иены — вполне нормальная реакция на сложившиеся рыночные условия. Иена является конвертируемой валютой, поэтому рыночные механизмы в перспективе позволят монетарным властям Японии оказать влияние на экономический рост этой страны через повышение конкурентоспособности японской экономики за счет девальвации валютного курса иены, — сказал Дорофеев. — Снижение валютного курса в такой ситуации, в которой сейчас находится Япония, должно с определенным временным лагом привести к улучшению эффективности внешней торговли и экономическому оживлению в стране. Пока мы этого не наблюдаем. При этом очевидно, что доходы и богатство населения Японии в долларах США сокращаются из-за падения валютного курса иены на 38% относительно уровней 2020 года».

По его словам, это не так критично для японцев в контексте невысокого уровня инфляции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, большая часть граждан Японии считают неудовлетворительными меры, предпринимаемые властями страны в связи с резким ростом цен.

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