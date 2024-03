Лос-Анджелес, США, 12 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Певица Бритни Спирс рассказала о своём неприятном опыте живых выступлений. Об этом 12 сентября пишет портал We Got This Covered.

Цитата из телеинтервью Бритни Спирс

Спирс призналась, что «чертовски зла» на людей, с которыми работала во время своих выступлений. «Я травмирована на всю жизнь. И да, я чертовски зла, и я, вероятно, больше не буду выступать только потому, что я упрямая и буду отстаивать свою точку зрения», — добавила артистка.

ИА REGNUM напоминает, что последний тур Бритни Спирс состоялся в 2017 году. Позже было запланировано ещё одно шоу — в 2019 году певица должна была выступить с программой Britney: Domination, однако концерты были отменены.