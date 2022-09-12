Грозный, 12 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Элитные подразделения из Чеченской Республики под командованием Героя России, депутата Госдумы РФ Адама Делимханова («Единая Россия») вернулись после отпуска в зону спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР. Об этом 12 сентября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Дорогой брат, Герой России, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов во главе подразделений из Чеченской Республики приступил к выполнению задач специальной военной операции на территории [б. УССР] и ДНР. Элитные бойцы после освобождения оккупированных фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов отправились на предоставленный верховным главнокомандующим отдых и теперь с новыми силами вернулись на передовую», — написал он в своём сообщении.

Также Кадыров в связи с этим предложил всем набраться терпения и ждать с передовой отличных результатов, которые теперь, по его мнению, обязательно будут.

При этом глава Чечни предупредил бандеровцев о том, что теперь их ожидают только плачевные результаты и предложил им держать при себе белую ткань, которая теперь им понадобится, а также учить спасительную фразу: «Ахмат — сила!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета Федерации от Сахалина, председатель комитета по международным делам Григорий Карасин заявил, что в масштабном противостоянии Запада с Россией жизни населения бывш. УССР и его будущее воспринимаются кураторами киевского режима, как расходный материал.