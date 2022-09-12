Москва, , 11:10 — REGNUM История с накопительными пенсиями доказывает ущербность всей пенсионной системы, которой не помогут косметические изменения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Накопительные пенсии заморожены с 2014 года, они идут на финансирование обязательств ПФР или поддержание баланса частных пенсионных фондов. Теперь Минфин, очевидно, надеется с помощью этих денег оживить фондовый рынок», — отметил Миронов.

По его мнению, намного честнее было бы признать абсолютную несостоятельность затеи с обязательными накоплениями и вернуть их гражданам безо всяких условий.

«На этом неоднократно настаивала наша партия. Люди заработали эти деньги и должны иметь право распоряжаться ими по своему усмотрению, вместо того чтобы поддерживать ущербную систему. Ведь вся история с накопительными пенсиями еще раз доказывает, что пенсионная система — хромая конструкция, расшатанная в результате бесконечных реформ. «Косметические» изменения ей не помогут», — убежден парламентарий.

Министерство финансов России предложило провести «приватизацию» пенсионных накоплений граждан. Предлагается дать возможность гражданам, имеющим пенсионные накопления, инвестировать их по своему выбору, но при соблюдении ряда критериев. Речь идёт о сбережениях, которые до 2014 года составляли так называемую накопительную часть пенсии, а затем были заморожены. Сейчас ими управляют Пенсионный фонд России или негосударственные пенсионные фонды.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснила, почему в Минфине РФ заговорили о приватизации пенсий