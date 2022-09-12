Вашингтон, 12 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Администрация американского президента Джо Байдена развернула массированную кампанию цензуры против своих политических противников в социальных сетях и на других площадках, пишет Кенин М. Спивак в статье, вышедшей 11 сентября в National Review.

G. Henry Цензура. Рот на замке

«Кампания администрации Байдена по цензуре, демонетизации и подавлению инакомыслящих в социальных сетях гораздо шире, чем было известно ранее, о чем свидетельствует новый иск, поданный в августе в федеральный окружной суд по делу Миссури против Байдена. Иск, поданный генеральными прокурорами штатов Луизиана и Миссури совместно с Новым альянсом гражданских свобод от имени ведущих специалистов в области здравоохранения, является убедительным доказательством активной кампании администрации по принуждению и сговору с социальными сетями в подавлении критики в адрес администрации, а также взгляды, с которыми она не согласна, по таким темам, как COVID-19, выборы, ноутбук Хантера Байдена и изменение климата, и многим другим», — написал он.

По словам обозревателя, есть свидетельства того, что по крайней мере 80 высокопоставленных чиновников участвовали в согласованном федеральном предприятии с участием как минимум одиннадцати федеральных агентств, включая Белый дом, министерство здравоохранения и социальных служб (МЗСС), министерство внутренней безопасности (МВБ), Центры по контролю за заболеваниями и профилактики (CDC), управление главного хирурга, Бюро переписи населения и ФБР. Явно неконституционное государственно-частное партнерство между администрацией и крупными технологиями игнорирует предупреждение главного судьи Уоррена Бергера о том, что »не требует доказательства то, что государство не может побуждать или поощрять частных лиц для выполнения того, что ему запрещено делать по конституции».

Благодаря запросам в рамках Закона о свободе информации и электронным письмам, полученным в ходе подготовки к судебному процессу, стало известно, что официальные лица Белого дома, МВБ и МЗСС маркировали определенные материалы, которые потом подвергались цензуре под предлогом подавления «внутреннего терроризма».

Первоначально Белый дом стремился добиться того, что эти материалы не стали достоянием противной стороны, однако судья федерального окружного суда Терри А. Даути отклонил требования правительства и приказал Карине Жан-Пьер, пресс-секретарю Белого дома, и Энтони Фаучи, в его качестве главного медицинского советника, выполнить запросы об обнаружении в ускоренном порядке.

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