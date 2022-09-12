Москва, , 11:10 — REGNUM Фонд развития промышленности России будет докапитализирован. Об этом 12 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня особенно важно поддержать и бизнес. Поэтому принято решение докапитализировать Фонд развития промышленности более чем на 8 млрд рублей. Отдельно выделим 4 млрд рублей на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии. Её продукция используется практически во всех отраслях, особенно высокотехнологичных. При этом свои производственные мощности пока недостаточно развиты», — заявил Мишустин.

Также 2 млрд рублей будет направлено на разработку оборудования для производства СПГ.