Калуга, , 11:14 — REGNUM Калужские приставы исполнили решение суда об административном выдворении 21 египтянина за пределы Российской Федерации. До проведения процедуры выдворения нелегалы находились в специализированном учреждении МВД для временного содержания. Об этом 12 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Калужской области Артём Залогин.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«После оформления документов, 21 гражданин североафриканской страны был доставлен сотрудниками силового блока УФССП России по Калужской области до пункта пропуска через государственную границу в один из аэропортов Москвы. Оттуда иностранцы улетели на Родину. Въезд в Россию для выдворенцев теперь будет закрыт в течение пяти лет», — отметил Артём Залогин.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 26 на 27 мая в общежитии строителей кампуса филиала МГТУ имени Баумана в калужской пригородной деревне Пучково на бытовой почве произошла массовая драка между 20 россиянами и 30 гражданами Египта. Конфликт возник из-за того, что иностранцы не убирали туалеты и громко шумели. Прибывшая полиция задержала 18 человек. Кроме того, в результате случившегося четверым гражданам были причинены серьезные телесные повреждения. Калужский суд назначил 16 гражданам Египта и одному гражданину Арабской Республики Йемен административные штрафы от двух до трёх тысяч рублей каждому, с выдворением за пределы Российской Федерации. Иностранцы оказалась нарушителями миграционного законодательства. Многие из них работали без разрешения, либо не соблюдали режим пребывания.

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