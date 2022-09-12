Калуга, 12 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Калужские приставы исполнили решение суда об административном выдворении 21 египтянина за пределы Российской Федерации. До проведения процедуры выдворения нелегалы находились в специализированном учреждении МВД для временного содержания. Об этом 12 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Калужской области Артём Залогин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«После оформления документов, 21 гражданин североафриканской страны был доставлен сотрудниками силового блока УФССП России по Калужской области до пункта пропуска через государственную границу в один из аэропортов Москвы. Оттуда иностранцы улетели на Родину. Въезд в Россию для выдворенцев теперь будет закрыт в течение пяти лет», — отметил Артём Залогин.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 26 на 27 мая в общежитии строителей кампуса филиала МГТУ имени Баумана в калужской пригородной деревне Пучково на бытовой почве произошла массовая драка между 20 россиянами и 30 гражданами Египта. Конфликт возник из-за того, что иностранцы не убирали туалеты и громко шумели. Прибывшая полиция задержала 18 человек. Кроме того, в результате случившегося четверым гражданам были причинены серьезные телесные повреждения. Калужский суд назначил 16 гражданам Египта и одному гражданину Арабской Республики Йемен административные штрафы от двух до трёх тысяч рублей каждому, с выдворением за пределы Российской Федерации. Иностранцы оказалась нарушителями миграционного законодательства. Многие из них работали без разрешения, либо не соблюдали режим пребывания.