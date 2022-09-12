Казань, , 11:14 — REGNUM В Татарии из 10 финалистов республиканского конкурса «Эковолна-2022» грантовую поддержку получили семь экологических проектов. На экологическое просвещение, защиту животных и охрану окружающей среды направят 300 тыс. рублей, сообщает минэкологии РТ.

Экология ИА REGNUM

Так, порядка 70 тыс. рублей получил проект «Экопривычки: четвероногий друг». Экологический отряд в сентябре посетит приют бездомных животных, проведет игры в детском саду и экофестиваль по раздельному сбору отходом.

Молодежный экологический отряд «ГринЛайт» в поддержку социально-экологической стратегии государства получил грант в размере 50 тыс. рублей.

В Чистополе провели мероприятие «Эко-тропа», квест-игры и конкурс Эко-Хакатон на лучшую цветочную композицию. На реализацию этих мероприятий выделено 50 тыс. рублей.

В городе Заинске отряд «Эко-стайл» для волонтеров-школьников 7-9 классов с 30 сентября по 10 октября проведет экологический фестиваль. Сумма гранта составила 40 тыс. рублей.

Также гранты выделены на проект Раифского специального учебного учреждения «Мы за экологию: думать, исследовать и действовать!», направленный на проведение просветительских мероприятий.

Для школьников города Азнакаево объединение «Друзья природы» реализуют проект «За Чистобудущее», в рамках которого с сентября начинаются эколого-просветительские мероприятия.

С августа по сентябрь в поселке Тенишево организован пункт приема вторичного сырья и осуществляется прокат туристического оборудования. За сортированные отходы люди получают скидку на аренду туроборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии недобросовестные предприятия, загрязняющие водные объекты, будут привлекать к ответственности, а в ряде случаев штрафовать должностные лица. Частные компании, которые не могут обеспечить работу очистных сооружений, могут передать государству.

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