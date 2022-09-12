Новокузнецк, Кемеровская область, 12 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Новокузнецкий аэропорт имени Б. В. Волынова начал ремонт в здании аэровокзала. Об этом сообщил генеральный директор воздушной гавани Кирилл Ермаков.

Дарья Антонова ИА REGNUM В аэропорту

«Мы ожидаем кратное увеличение пассажиропотока в зимний период. А благодаря перепланировке нынешней площади увеличится мощность в зоне регистрации с 200 до 250 человек/час, в два раза увеличится пропускная способность в зоне досмотра и на выходе на посадку», — уточнил он.

По его словам работы не скажутся на рейсах — аэропорт будет работать в штатном режиме.

Отметим, что по проекту, в новокузнецком аэропорту запланировано расширение мест пребывания пассажиров в различных зонах, изменится конфигурация входной группы, обновится мебель, в бизнес-зале появится шведский стол, в зоне ожидания — дополнительная санитарная комната, увеличится число стоек регистрации до пяти, в стерильной зоне начнут работать два выхода на посадку.

Напомним, что по итогам за июнь, июль и август 2022 года суммарно новокузнецкий аэропорт обслужил 121 356 пассажиров, что больше показателя того же периода 2021 года на 19,9%.