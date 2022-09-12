Москва, , 11:10 — REGNUM Всеволода Опанасенко, который является создателем компании «Т-Платформы», выступающей производителем суперкомпьютеров, арбитраж Москвы признал банкротом. Иск самого Опанасенко о самобанкротстве рассмотрели менее чем за месяц. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

9 сентября 2022 года в карточке дела появилась запись судьи Марасанова — «решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», но оно пока не доступно для ознакомления.

Напомним, иск Опанасенко, который также проходит фигурантом по делу о поставке оборудования для МВД РФ, подал в середине августа 2022 года.

На сегодня в едином госреестре юрлиц у заявитель есть только ныне ликвидированные активы, в числе которых компании «Навитроника», «Т-Платформы» и «Микроник-пресс». Все юрлица имели формат ООО. На сегодня в ЕГРЮЛ есть также действующее АО «Т-Платформы».

Год назад районный суд Москвы взыскал с фигуранта в пользу государственной корпорации «ВЭБ. РФ» более 1,6 млрд рублей. Это и могло послужить основанием для обращения с иском о самобанкротстве.