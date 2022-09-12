Астрахань, , 11:07 — REGNUM Пожар на территории базы отдыха произошёл в Камызякском районе Астраханской области в ночь на 12 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

На пожаре 24.mchs.gov.ru

Сообщение о пожаре поступило в 03:38 по местному времени. Возгорание произошло на территории базы отдыха «Пеликан» в селе Иванчуг.

Загорелась хозяйственная постройка, а также вещи, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. По предварительным данным, причиной происшествия стало тепловое воздействие бытовых электронагревательных приборов.

Пожар ликвидировали уже в 03:55 по местному времени. При происшествии никто не пострадал.

Всего, по данным ведомства, за сутки по состоянию на 07:00 12 сентября в регионе зарегистрировано 20 возгораний, значимыми из них признано пять.