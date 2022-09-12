Махачкала, , 11:07 — REGNUM В Дагестане стартовал молодёжный форум «Каспий-2022». Он проводится в городе Избербаше. В течение пяти дней его участники из различных регионов России и стран ближнего зарубежья будут обсуждать вопросы безработицы и трудоустройства, образования, экономического кризиса и международной обстановки.

Берег Каспия AnastassiyaL

В ходе форума также состоится грантовый конкурс Росмолодежи. Лучшие проекты получат до 500 тыс. рублей на реализацию своих инициатив. В форуме впервые принимают участие представители молодежи ЛНР и ДНР.

«Каспий» впервые прошел в 2011 году и стал популярным среди молодежи России и стран ближнего зарубежья. В этом году на участие в площадке подано более 2000 заявок. В частности, впервые к форуму присоединятся молодые люди из ЛНР и ДНР», — подчеркнул глава минмолодежи Камил Саидов.

Форум «Каспий-2022» проходит под эгидой министерства по делам молодежи при поддержке правительства РД и Федерального агентства по делам молодежи. Этот социально-образовательный проект направлен на повышение конкурентоспособности лидеров молодежных структур прикаспийских государств и регионов РФ.