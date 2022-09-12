Иркутская область, 12 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. На выборах главы Катангского района Иркутской победил экс-мэр Сергей Чонский, отправленный в отставку судом, сообщает телеграм-канал «Город Братск». Поясняется при этом, что мэра отстранили из-за участия его сына в завозе нефти.

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Установлено, что мэр в обход конкурентных процедур оформил у нефтяной компании займ сырой нефти, гарантировав её оплату за счет бюджетных средств. До начала торгов и определения победителя фактически нефть была уже отгружена конкретному предпринимателю, частично с использованием для этого автомобилей родственников должностного лица.

Впоследствии именно этот предприниматель признан победителем торгов и с ним заключен муниципальный контракт на поставку нефти в объеме более 800 тонн стоимостью свыше 34 млн рублей. При этом глава муниципалитета с учетом признаков заинтересованности не принял мер к урегулированию конфликта интересов в порядке, установленном законодательством о противодействии коррупции.

Прокурор направил в суд исковое заявления о досрочном прекращении полномочий должностного лица в связи с несоблюдением им антикоррупционного законодательства. Однако, суды первой и апелляционной инстанций не согласились с его мнением. И только восьмой кассационный суд общей юрисдикции Кемерово согласился с доводами прокуратуры, обязав суд второй инстанции вернуться к вопросу оценки действий главы района.

По итогам нового апелляционного рассмотрения иркутский суд удовлетворил требования прокурора о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета. Решение суда вступило в законную силу. В свою очередь, экс-мэр 6 июля в своем телеграм-канале разместил обращение к жителям Катагского района:

«В сентябре 2020 года прокурор обратился в думу района о прекращении моих полномочий как мэра в связи с утратой доверия по причине участия моего сына в завозе нефти в населенные пункты района для отопления объектов социальной сферы. На тот момент при наступившем отопительном сезоне и малыми остатками нефти в котельных ни одна компания не бралась за завоз нефти в наш район, но даже в этих условиях администрация района действовала строго в рамках закона, не совершая нарушений при проведении электронного аукциона и самой закупки. Депутаты думы, зная это, не поддержали представление прокуратуры».

Чонский сообщил, что не согласен с решением суда, считает, что не нарушал закон, действовал в интересах населения, чтобы не сорвать отопительный сезон

Как сообщало ИА REGNUM, мэром Катангского района стал Сергей Чонский, ранее занимавший этот пост. В выборах он участвовал в качестве самовыдвиженца и набрал 41,77% голосов избирателей. Всего в Иркутской области в Единый день голосования 11 сентября были избраны мэры семи городов и районов, главы 216 поселений.

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