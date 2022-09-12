Москва, , 11:06 — REGNUM В масштабном противостоянии Запада с Россией жизни населения бывш. УССР и его будущее воспринимаются кураторами киевского режима, как расходный материал, считает член Совета Федерации от Сахалина, председатель комитета по международным делам Григорий Карасин.

Григорий Карасин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Читаю разнообразные заявления киевских политиков с «наступательной шизофренией». Очень тяжёлое впечатление! Я бы советовал им быть поспокойнее. Не надо забывать о том, что мы боремся за людей, которые под прыганье Майдана на себе почувствовали ненависть нацистов ко всему русскому. Кроме того, речь идет о стратегической безопасности нашей Родины и о будущем наших детей и внуков», — написал Карасин в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления Владимира Зеленского о том, что киевский режим отказывается вести переговоры с тем, кто «выдвигает ультиматумы», прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.